Нападник "Миная" не зможе грати в найближчих матчах.

Український нападник "Миная" Євген Селезньов дискваліфікований на два матчі через те, що показав середній палець уболівальникам під час матчу УПЛ з "Ворсклою".

Відповідне рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"КДК УАФ відсторонив футболіста ФК "Минай" (Ужгород) Євгена Селезньова за демонстрацію непристойного жесту під час матчу 8-го туру чемпіонату УПЛ ФК "Ворскла" (Полтава) - ФК "Минай" (Ужгород)", - йдеться в заяві.

Таким чином, Селезньов пропустить матчі 9-го і 10-го турів УПЛ проти "Львова" і "Металіста 1925" відповідно.

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Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

У новому сезоні у нього виник конфлікт з футболістом "Динамо". В іншому матчі він назвав суперника "повією".

Автор: Антон Дудар