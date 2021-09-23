Євген Селезньов пропустить дві гри / фото ФК Минай

Український нападник "Миная" Євген Селезньов дискваліфікований на два матчі через те, що показав середній палець уболівальникам під час матчу УПЛ з "Ворсклою".

Відповідне рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"КДК УАФ відсторонив футболіста ФК "Минай" (Ужгород) Євгена Селезньова за демонстрацію непристойного жесту під час матчу 8-го туру чемпіонату УПЛ ФК "Ворскла" (Полтава) - ФК "Минай" (Ужгород)", - йдеться в заяві.

Таким чином, Селезньов пропустить матчі 9-го і 10-го турів УПЛ проти "Львова" і "Металіста 1925" відповідно.

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Автор: Антон Дудар