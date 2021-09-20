Полтавські вболівальники освистали футболіста, і він вирішив їм відповісти.

Нападник "Миная" Євген Селезньов опинився в центрі чергової конфліктної ситуації.

Це сталося під час матчу 8-го туру УПЛ між "Ворсклою" і "Минаєм" (2:0).

У другому таймі Селезньов був замінений і полтавські вболівальники недружньо проводили футболіста. З трибун було чути свист, а також вигукування "Селя - довбо**б".

Селезньов не став ігнорувати вигуки з трибун, а показав у відповідь середній палець.

Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

У новому сезоні у нього виник конфлікт з футболістом "Динамо". В іншому матчі він назвав суперника "повією".

Автор: Антон Дудар