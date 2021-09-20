Євген Селезньов у новому сезоні ще не забивав / фото ФК Минай

Нападник "Миная" Євген Селезньов опинився в центрі чергової конфліктної ситуації.

Це сталося під час матчу 8-го туру УПЛ між "Ворсклою" і "Минаєм" (2:0).

У другому таймі Селезньов був замінений і полтавські вболівальники недружньо проводили футболіста. З трибун було чути свист, а також вигукування "Селя - довбо**б".

Селезньов не став ігнорувати вигуки з трибун, а показав у відповідь середній палець.

Євген Селезньов / скріншот

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Автор: Антон Дудар