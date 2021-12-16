Александер Чеферін визнав помилку УЄФА.

13 грудня в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого були сформовані вісім пар плей-офф.

Під час жеребкування трапилася груба помилка. В 1/8 фіналу в пару потрапили "Вільярреал" і "Манчестер Юнайтед", проте вони грали в одній групі, тому кулі з назвою цих команд не повинні були попастися один одному. Після цього в УЄФА прийняли рішення анулювати результати жеребкування і провести повторну процедуру.

Президент УЄФА Александер Чеферін вперше виступив з офіційним коментарем про ситуацію з повторним жеребкуванням плей-офф Ліги чемпіонів.

"Щось пішло не так з програмним забезпеченням. Його постачальники запропонували повторити жеребкування. Ми не повинні так сильно залежати від технологій. Це не людський фактор, це була помилка УЄФА. Ми приносимо свої вибачення", - цитує Чеферіна Marca.

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В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, що зайняли другі місця. На цій стадії жеребкування не могло звести представників однієї асоціації і команди з однієї групи.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 8/9/15/16 березня. Перші матчі пройдуть на полях команд, зазначених першими.

Сіяними були "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" (всі - Англія), "Баварія" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Лілль" (Франція), "Аякс" (Нідерланди).

У число несіяних потрапили "Атлетіко", "Вільярреал" (обидва - Іспанія), "Спортінг", "Бенфіка" (обидва - Португалія), ПСЖ (Франція), "інтер" (Італія), "Челсі" (Англія), "Зальцбург" (Австрія).

Автор: Володимир Медяник