Головні зірки ПСЖ Неймар і Кіліан Мбаппе не можуть знайти спільну мову.

Зірковий форвард ПСЖ і національної збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва паризького гранда з проханням продати Неймара.

Про це повідомляє Get French Football News.

Відзначається, що молодий француз наставляв на догляді Неймара ще в кінці минулого сезону. Як стверджує джерело, між гравцями є напруженість з приводу того, хто з них буде бити пенальті в новому сезоні. Особливо після того, як француз промахнувся з одинадцятиметрової точки в другому турі в матчі проти "Монпельє".

Крім того, наприкінці першого тайму ще за рахунку 2:0 виникла дивна ситуація. Вітінья розганяв контратаку ПСЖ, а Мбаппе пропонував себе зліва. Втім, португалець його проігнорував і побіг пасувати Мессі. Кіліан психонув, махнув рукою і зупинився. Атака продовжилася, але на дальній штанзі нікому було замкнути простріл Хакімі.

Така поведінка розлютила вболівальників. Вони пишуть, що з таким ставленням Мбаппе далеко не піде. "Яка токсична поведінка". "Хороший гравець, жахлива віддача". "Заспокойся і подорослішай". "Не кожен може впоратися з тиском". "Я б його замінив після такого негайно".

Неймар також розгніваний такими діями. Бразилець поставив лайк під двома різкими постами. В одному говориться, що Мбаппе новим контрактом вибив собі право на пенальті, хоча не заслужив такого. А в другому Кіліана розносять за слабку гру.

Варто відзначити, що Неймар у матчі з "Монпельє" відзначився дублем і допоміг ПСЖ здобути перемогу з рахунком 5:2. Всього в новому сезоні зірковий бразилець зіграв три матчі і забив п'ять голів, а також віддав три гольові передачі. Він є найкращим бомбардиром команди.

Сам Мбаппе вважає, що за останні п'ять років він багато чому навчився у Неймара, але тепер волів би вчитися у Ліонеля Мессі.

Після двох турів чемпіонату Франції ПСЖ одноосібно очолює турнірну таблицю. На два очки від парижан відстає "Лілль", "Марсель", "Тулуза", "Ланс" і "Монако".

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