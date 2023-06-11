Співробітники стадіону в Стамбулі відзначилися ганебним вчинком.

У суботу, 10 червня, відбувся фінальний поєдинок Ліги чемпіонів сезону-2022/2023, в якому зустрічалися англійський "Манчестер Сіті" і міланський "Інтер".

Гра проходила на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі (Туреччина).

Під час фіналу стався скандальний інцидент. Співробітники стадіону намагалися відібрати у вболівальника прапор України, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

На відео видно, як у вболівальника у формі "Манчестер Сіті" стюарди, застосовуючи силу, намагаються забрати з рук синьо-жовте полотно. Вони били вболівальника по руках і врешті-решт відібрали український прапор.

Пояснювати свої дії співробітники стадіону відмовилися.

Повідомляється, що після тривалих консультацій вболівальнику все ж повернули український прапор, проте вивішувати його заборонили, збудувавши живий коридор.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2022/2023 закінчився перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0. "Городяни" вперше в своїй історії виграли цей трофей.

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