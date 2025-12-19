Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 27 лютого 2026 року.

18 грудня завершився останній тур групового етапу Ліги Конференцій і стала відома попередня сітка плей-оф турніру.

Серед українських команд з групи вдалося вийти донецькому "Шахтарю". Тоді як київське "Динамо" втратило шанси на вихід у плей-оф навіть попри впевнену перемогу в заключному матчі групового етапу.

Донеччани, які посіли шосту сходинку в турнірній таблиці, потрапляють напряму до 1/8 фіналу і мають 4 варіанти суперників на цій стадії. А саме:

Відео дня

КуПС (Фінляндія)

Шкендія (Північна Македонія)

Лех Познань (Польща)

Самсунспор (Туреччина)

Зазначимо, що команди, які посіли 9–24 місця, зіграють у 1/16 фіналу. Жеребкування для цієї стадії пройде 16 січня 2026 року. А жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 27 лютого, тоді донецький "Шахтар" дізнається, з яким проведе матчі плей-оф цього етапу. Вони, до слова, заплановані на 2 та 19 березня.

Нагадаємо, в заключному поєдинку групового етапу Ліги Конференцій "Шахтар" зіграв у нульову нічию з хорватською "Рієкою". Тоді як київське "Динамо" обіграло вірменський клуб "Ноа" з рахунком 2:0. Для киян ця перемога стала другою у всьому груповому етапі, також підопічні Костюка зазнали 4 поразок. З 6 очками вони посіли 27 сходинку, втративши шанси на виступ у плей-оф Ліги Конференцій.

