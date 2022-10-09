Олександр Петраков зазначив, що футболісти збірної України готові грати проти будь-якого суперника.

У неділю, 9 жовтня, в німецькому Франкфурті відбулося жеребкування відбору на чемпіонат Європи з футболу, фінальна частина якого пройде в Німеччині в 2024 році.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков прокоментував результати жеребкування.

"Попередні покоління футболістів збірної України є прикладом для нас, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне.

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Раніше ми перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію в півфіналі чемпіонату світу U-20 в 2019 році. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, всіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці і хотіли таких суперників.

Який настрій всередині нашої команди після останніх матчів? Настрій дуже хороший. Було важко, ми грали на виїзді. Всі хлопці хочуть, щоб закінчилася війна і ми зіграли на своїх стадіонах. Хочеться провести матчі відбіркового турніру вдома.

Малиновський говорив, що дуже хоче Італію в суперники. Малиновський грає в "Аталанті", Коваленко виступає за "Спецію", може ще хтось з'явиться в Серії А... Грати проти таких команд завжди цікаво", - наводить слова Перакова офіційний сайт УАФ.

Додамо, що за результатами жеребкування відбору на Євро-2024 національна збірна України потрапила до групи з, в якій зіграє проти Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Євро-2024: що відомо

Матчі групового етапу кваліфікації Євро-2024 пройдуть з березня по листопад 2023 року. Команди, які фінішують на першому та другому місцях у своїх групах, вийдуть до фінальної частини чемпіонату Європи. Ще три путівки на Євро-2024 будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма найкращими збірними Ліги націй-2022/23 (серед тих, хто не потрапить на Євро безпосередньо).

Фінальний турнір пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні і Штутгарт.

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