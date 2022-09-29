Олександр Петраков був спокійним у розмові зі своїми підопічними.

У вівторок, 27 вересня, в рамках шостого туру групового турніру Ліги націй збірна України не змогла обіграти Шотландію. Гра проходила в Кракові і завершилася внічию 0:0.

Цей результат не дозволив Україні вийти в дивізіон А Ліги націй.

Відразу після фінального свистка головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков виголосив коротку промову до футболістів. Наставник національної команди був спокійним у спілкуванні зі своїми підопічними.

"Це футбол, це спорт. Хтось виграє, а хтось не проходить далі. Ви зробили все, що могли. Ніяких претензій. Я вдячний Вам за гру і за роботу", - звернувся Петраков до гравців російською мовою.

Додамо, що матч проти Шотландії став останнім для збірної України в цьому році і, можливо, останнім для головного тренера національної команди Олександра Петракова, чий контракт зі збірною закінчується в кінці року. Сам 65-річний фахівець напередодні заявив, що переговори про продовження його договору поки не велися.

Підсумки виступів збірної України в Лізі націй сезону 2022/2023

Збірна України зіграла шість матчів, вигравши тричі, двічі зігравши внічию і один раз "синьо-жовті" програли.

Підопічні Петракова набрали 4 очки в протистоянні з Ірландією (перемога в гостях 1:0 і нічия вдома - 1:1), шість очок в дуелі з Вірменією (на своєму полі перемога 3:0, в гостях - 5:0) і в протистоянні з Шотландією українця набрали всього одне очко (поразка на виїзді 0:3 і нічия вдома 0:0).

Збірна України набрала 11 очок і посіла друге місце в групі 1 дивізіону в.виграла групу збірна Шотландії, яка набрала 13 балів. Вірменія посіла останнє місце з 3 очками і вилетіла в дивізіон З.Ірландія з 7 очками стала третьою.

Найкращим бомбардиром збірної України в цьому розіграші Ліги націй став Артем Довбик, який забив три голи. По одному голу також забили Малиновський, Циганков, Миколенко, Караваєв, Тимчик, Зубков та Ігнатенко.

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