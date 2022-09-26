Матч проти Шотландії може стати для Петракова останнім на посаді тренера збірної України.

У вівторок, 27 вересня, збірна України зіграє заключний матч групового етапу Ліги націй проти Шотландії.

Напередодні відповідального матчу головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков відповів на питання про своє майбутнє в національній збірній.

"Я вже близько року працюю головним тренером збірної України. Я вже адаптувався. Спочатку було дуже важко. Специфіка роботи в національній команді в тому, що кожен матч відповідальний.

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Відповідальність тут зростає в рази. Перед людьми, перед усіма. І рівень цих матчів дуже високий - один матч коштує 10 у внутрішньому чемпіонаті. Після поєдинків збірної я вдома відчуваю дуже сильну втому. Дуже важко. Але я швидко відходжу, буквально 3-4 дні.

Ніяких переговорів по новому контракту немає. Завтра матч, після нього все дізнаєтеся. Це питання до президента УАФ.

У нас 24 футболісти в команді, всі здорові. Всі гравці і тренерський штаб хочуть піднятися в дивізіон А Ліги націй", - наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що чинний контракт Петракова зі збірною України розрахований до кінця цього року. Враховуючи, що після Шотландії у національної команди більше не заплановано ігор до кінця року, то зустріч з шотландцями може стати останньою для 65-річного фахівця на посаді наставника збірної України.

Додамо, що перед заключним матчем у Лізі націй збірна України з 10 очками йде на другому місці в групі 1 дивізіону В, Шотландія - перша з 12 балами. Переможець цієї групи підніметься в дивізіон А, отже, в грі проти шотландців підопічних Олександра Петракова може влаштувати тільки перемога.

Нагадаємо, що збірні України та Шотландії 21 вересня в перенесеному матчі 1-го туру групового турніру Ліги націй УЄФА збірна Шотландії розгромила Україну з рахунком 3:0.

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