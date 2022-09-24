Головний тренер збірної України не здивований такому результату.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підбив підсумки перемоги своїх підопічних над вірменською збірною (5:0).

Цитує наставника УАФ.

"Футбол буває дуже жорстоким. Я був в такому положенні, в якому зараз знаходиться головний тренер збірної Вірменії та вся їхня команда, 21 вересня. Хочу підтримати їх. Є такий вираз - вони потрапили під каток. Під наш каток", - сказав Петраков. Відео дня

Потім тренер подякував футболістам, які після прикрої поразки шотландцям не опустили руки.

"Я не здивований такому результату. Дуже добре, що після такої болючої поразки хлопці все зрозуміли та все виконали. Я їм дуже вдячний. Це чисто їхня перемога.

Ми ще в грі та хочемо реваншу. А як воно вже вийде? Це спорт. Але ми хочемо обіграти Шотландію. Зробимо все можливе для цього. Але це спорт - ми не знаємо, як воно буде.

Дуже дякую Вірменії за те, як нас тут прийняли. Ми жили в готелі, з тренуваннями не було проблем - все дуже добре. Дякую. І бажаю, щоб у вас не було війни", - додав Петраков.

Нагадаємо, у ворота Вірменії забивали Тимчик, Зубков, Ігнатенко та двічі Довбик. Для Ігнатенка і Тимчика це були дебютні голи за національну збірну.

Збірна України: турнірне положення і календар в Групі 1 Дивізіону В Ліги націй

Сьогодні о 21:45 Ірландія зіграє проти Шотландії. 27 вересня у Польщі збірна України прийме Шотландію, а в той день також Ірландія протистоятиме Вірменії. Це буде останній тур поточного розіграшу Ліги націй.

На цю мить турнірне положення в Групі 1 Дивізіону В наступне: Україна - 10 очок (5 матчів), Шотландія - 9 (4), Ірландія - 4 (4), Вірменія - 3 (5).