Нещодавно син легендарного футболіста отримав український паспорт.

Визначився склад юнацької збірної України на поєдинки еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 серед юнаків до 19-ти років. Виклик до команди отримав, зокрема, син відомого українського футболіста та екс-тренера збірної Андрія Шевченка – Крістіан.

Про повідомляється на сайті Української асоціації футболу. Склад команди на матчі еліт-раунду назвав Дмитро Михайленко, якого нещодавно призначили новим тренером юнацької збірної України U-19.

Склад юнацької збірної України U-19:

Відео дня

Воротарі: Владислав Кравець ("Шахтар" Донецьк), Владислав Крапивцов ("Дніпро-1" Дніпро).

Захисники: Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Назар Балаба (усі – "Динамо" Київ), Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва – "Шахтар" Донецьк), Іван Єрмачков ("Вупперталь", Німеччина), Максим Стрюков ("Ганновер 96", Німеччина).

Півзахисники: Данііл Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо" Київ), Віктор Цуканов ("Шахтар" Донецьк), Максим Мельниченко ("Дніпро-1" Дніпро), Геннадій Синчук ("Металіст" Харків), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Рамік Гаджиєв ("Дніпро-1" Дніпро), Михайло Дубровний ("Гент", Бельгія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія).

Останні новини футболу

Стало відомо, коли та де відбудуться півфінальні поєдинки Кубку України з футболу. У 1/2 фіналу зустрнуться донецький "Шахтар" та одеський "Чорноморець", які зіграють 3 апреля у Львові, а також житомирське "Полісся" та полтавська "Ворскла". Вони вийдуть на поле 4 квітня у Житомирі.

Також стало відомо, що український форвард "Шахтаря" залишив клуб. 21-річний нападник Богдан В'юнник підписав контракт із польским клубом "Лехія" на правах вільного агента.

Вас також можуть зацікавити новини: