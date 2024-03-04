Крістіан Шевченко виступає за англійський "Вотфорд" на позиції нападника.

Син голови УАФ та екс-лідера збірної України з футболу Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство. Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією видання, процедура отримання паспорта тривала менш ніж два місяці. Тепер форвард англійського "Вотфорда" зможе виступати за збірну України на юнацькому рівні. Для цього, йому залишилися пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА.

Видання також повідомляє, що головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко хоче залучити Крістіана Шевченка та бачить його в команді на позиції вінгера.

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Футбольна карʼєра Крістіана Шевченка

Крістіан Шевченко 2 роки перебував в академії лондонського "Челсі". Проте він не отримав професійного контракту від клубу.

Наприкінці 2022-го року нападник вирішив покинути клуб. Уже в липні 2023 Шевченко підписав контракт з "Вотфордом".

Варто зазначити, що Молодіжна збірна України, куди може потрапити син легенди українського футболу, проведе три матчі кваліфікаційного раунда Чемпіонату Європи з 20 по 26 березня. У суперниках в української юнацької збірної однолітки з Північної Македонії, Латвії та Швейцарії. За регламентом, за 2 тижні до старту турніру має бути сформована заявка.

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