Богдан В'юнник став гравцем польського клубу "Лехія" із Гданська.

21-річний український нападник Богдан В'юнник підписав контракт із польским клубом "Лехія" із Гданська на правах вільного агента. Договір діє до 30 червня 2028 року, повідомляється на сайті нової команди українця.

Як відомо, більшу частину кар'єри В'юнник провів у донецькому "Шахтарі". Він регулярно викликався до молодіжних збірних України. Загалом за команди U-16, U-17 та U-21 В'юнник зіграв у 38 матчах.

Президент "Лехії" Паоло Урфер висловив велику радість із приводу переходу В’юнника до клубу.

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"Спочатку ми були зацікавлені в оренді Богдана, потім дізналися про його конфлікт із попереднім клубом. Зрештою, гравець виявився вільним агентом і захотів приєднатися до "Лехії". ... У Богдана чудова швидкість. Він може грати на будь-якій позиції нападу. ... Він знає, як забивати голи і як змусити своїх партнерів забивати голи", - розповів Урфер.

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