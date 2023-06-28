Збірна України розписала мирову з Іспанією в заключному турі молодіжного Євро-2023.

У вівторок, 27 червня, збірна України зіграла внічию проти Іспанії в рамках 3-го туру молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.

У першому таймі цієї зустрічі трапився скандальний епізод - Рікельме забив гол у ворота "синьо-жовтих", скориставшись помилкою Руслана Нещерета, який випустив м'яч з рук. Однак арбітр зустрічі скасував взяття воріт, вважаючи, що хавбек збірної Іспанії порушив правила.

Півзахисник збірної Іспанії Родріго Рікельме прокоментував цей епізод і заявив, що Нещерет сам випустив м'яч і він забив чистий гол.

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"Воротар хотів швидко ввести м'яч. Я зробив вигляд, що хочу його зупинити.. Схоже, він злякався і випустив м'яч з рук. Гол був забитий справедливо, по-моєму.

Суддя сказав, що його попередили через навушника, що я схопив воротаря, але це не так", - наводить слова Рікельме Relevo.

Додамо, що матч збірних Іспанії та України завершився з рахунком 2:2. Завдяки цій нічиїй іспанці посіли перше місце в групі В, українці фінішували другими. Обидві команди гарантували собі вихід в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 ще після другого туру.

Нагадаємо, в рамках молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна України U21 під керівництвом Руслана Ротаня виграла у Хорватії у першому турі з рахунком 2:0 і у Румунії в другому турі з рахунком 1:0.

Суперник збірної України в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 визначиться в середу, 28 червня.

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