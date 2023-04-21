Йожеф Сабо вважає, що в Олександра Шовковського ще недостатньо досвіду, щоб очолити "Динамо".

Легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо назвав ім'я тренера, який міг би замінити Мірчу Луческу на посаді наставника "біло-синіх".

83-річний фахівець зазначив, що "Динамо" має очолити людина, яка має великий тренерський досвід. Саме з цієї причини він вважає, що Олександру Шовковському поки рано довіряти пост головного тренера киян.

На думку Йожефа Сабо, "Динамо" повинен очолити Юрій Максимов або Патрік ван Леувен.

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"Поки що Шовковський притирається. Він був у збірній України, тепер допомагає Луческу. У Шовковського є хороший досвід футболіста, він був прекрасним воротарем. Але я не знаю, чи варто його ставити зараз головним тренером. Мені здається, трошки зарано. Йому потрібно набратися тренерського досвіду, що він зараз і робить.

Максимов - дуже хороший тренер, він дуже багато зробив у "Ворсклі". Може бути, Патрік ван Леувен з "Зорі" прийде, він більш досвідчений. Подивимося, що буде. Я вважаю, що в даний момент на роль головного тренера "Динамо" підходять Максимов і ван Леувен", - наводить слова Йожефа Сабо Fanday.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив київське "Динамо" влітку 2020 року. Під керівництвом румунського тренера "біло-сині" зіграли 102 гри, в яких здобули 58 перемог, 18 разів зіграли внічию і зазнали 26 поразок.

З Луческу "Динамо" виграло три трофеї: чемпіонат України, а також Кубок і Суперкубок країни.

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