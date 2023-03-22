Румунський фахівець може працевлаштуватися в "Ніцці".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу може покинути київський клуб і працевлаштуватися у Франції.

Як повідомляє румунське видання Prosport.ro, 77-річний фахівець в останні 2-3 тижні мав кілька зустрічей з представниками "Ніцци".

За інформацією джерела, керівництво французького клубу запропонувало Луческу негайно очолити команду. Румунський фахівець не став відкидати пропозицію, попросивши лише про відстрочку. Він хоче доопрацювати з "Динамо" до кінця сезону.

Відео дня

Додамо, що на початку цього року "Ніцца" оголосила про звільнення Люсьєна Фавра з поста головного тренера. Тимчасово виконуючим обов'язки тренера призначений Дідьє Дігар.

У турнірній таблиці чемпіонату Франції "Ніцца" займає сьоме місце, набравши 44 очки в 28 матчах. Під керівництвом Дігара команда має серію без поразок з 13 матчів. При цьому у Дідьє навіть немає ліцензії Pro для роботи в єврокубках - він планує отримати її влітку.

У свою чергу, у Мірчі Луческу справи в київському "Динамо" йдуть не дуже добре. Клуб вилетів з Ліги Європи, зайнявши останнє місце в групі з "Фенербахче", "Ренном" і кіпрським клубом АЕК Ларнака. У чемпіонаті УПЛ "біло-сині" посідають лише четверте місце.

Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. У своєму першому сезоні з киянами румунський фахівець виграв Суперкубок України, посів перше місце в УПЛ і завоював Кубок України.

Вас також можуть зацікавити новини: