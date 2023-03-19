Румунський фахівець пояснив погані результати "Динамо" в цьому сезоні.

У суботу, 18 березня, київське "Динамо" програло "Зорі" в рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу на післяматчевій прес-конференції заявив, що він готовий піти у відставку.

"Проблема в тому, що у команди важкий період. Я вважаю, що я можу піти в будь-який момент, і я не проти подати у відставку.

Проблема зараз в іншому: в цьому сезоні команда втратила 11 гравців, а не одного. Для того, щоб перебудуватися, потрібен час.

Ми не можемо запрошувати нових гравців, ми не можемо в мить перебудувати наш склад. У нас є молоді гравці, але щоб вони дійшли до рівня першої команди, потрібно мати час. Відразу це все зробити неможливо", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

За 18 зіграних турів УПЛ київське "Динамо" набрало 33 очки і займає четверте місце в турнірній таблиці. "Зоря", завдяки перемозі в цьому турі, збільшила свій відрив від киян у турнірній таблиці УПЛ на 4 бали.

Лідирують в турнірній таблиці чемпіонату України "Дніпро-1" і "Шахтар", в активі яких по 39 балів. Але у "гірників" ще є один матч в запасі.

Додамо, що у Лізі Європи "Динамо" припинило свої виступи на стадії групового етапу, зайнявши останнє місце в квартеті з "Фенербахче", "Ренном" і кіпрським клубом АЕК Ларнака.

Нагадаємо, Мірча Луческу прийшов в "Динамо" влітку 2020 року. У своєму першому сезоні з киянами румунський фахівець виграв Суперкубок України, посів перше місце в УПЛ і завоював Кубок України.

Контракт Луческу з "Динамо" діє до літа 2024 року.

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