У середу, 21 вересня, збірна України з футболу зіграє свій четвертий поєдинок у рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.
У групі 1 дивізіону В "жовто-сині" завітають в гості до Шотландії. Гра пройде в місті Глазго. Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом.
Шотландія - Україна: прогноз букмекерів на матч
Букмекери вважають шотландську збірну фаворитами майбутнього протистояння.
На команду Олександра Петракова приймають ставки з коефіцієнтом 3.02, на нічийний результат - 3.13, а на звитягу Шотландії - 2.47.
Додамо, що збірна України має серйозні кадрові втрати: через травми "жовто-синім" не допоможуть Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Едуард Соболь й Георгій Бущан.
Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1.
Збірна України в Лізі націй
- У цьому сезоні Ліги націй Україна виступає в групі 1 з Ірландією, Шотландією та Вірменією. Переможець цієї групи підніметься в дивізіон А, а аутсайдер перейде в дивізіон С.
- В першому турі українці здолали в гостях збірну Ірландії, у другому турі - розгромили в номінально домашній грі Вірменію. В третьому турі команда Петракова зіграла внічию проти Ірландії.
- 24 вересня Україна на виїзді зіграє проти Вірменії, а 27 числа прийме в Польщі шотландців.