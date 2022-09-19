Гра пройде в місті Глазго.

У середу, 21 вересня, збірна України з футболу зіграє свій четвертий поєдинок у рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

У групі 1 дивізіону В "жовто-сині" завітають в гості до Шотландії. Гра пройде в місті Глазго. Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом.

Шотландія - Україна: прогноз букмекерів на матч

Букмекери вважають шотландську збірну фаворитами майбутнього протистояння.

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На команду Олександра Петракова приймають ставки з коефіцієнтом 3.02, на нічийний результат - 3.13, а на звитягу Шотландії - 2.47.

Додамо, що збірна України має серйозні кадрові втрати: через травми "жовто-синім" не допоможуть Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Едуард Соболь й Георгій Бущан.

Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1.

Збірна України в Лізі націй