Знаменитий екс-футболіст вирішив подивитися футбол з друзями, пропустивши сімейну вечерю.

Знаменитий екс-нападник міланського "Інтера" і збірної Бразилії Адріано Лейте Рібейро розлучився зі своєю дружиною Мікаелою Мескітою на 24-й день шлюбу.

За інформацією видання Globo Extra, причиною розлучення став поєдинок ЧС-2022 з футболу. Адріано відправився до своїх друзів на перегляд матчу Бразилії проти Швейцарії і не повертався додому цілих два дні.

Повідомляється, що в листопаді 40-річний Адріано і 25-річна Мікаела Мескіта уклали шлюб. Вони запланували вечірку 28 листопада на честь одруження для невеликого кола сім'ї і друзів, яка так і не відбулася, тому що екс-футболіст вибрав чемпіонат світу.

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Повернувшись додому, Адріано приніс дружині свої вибачення, проте вони не були прийняті. В результаті, все вилилося у велику сварку, яка і привела до швидкоплинного розлучення.

Адріано і Мікаела вже відписалися один від одного в соціальних мережах, а дівчина також видалила всі спільні фото.

Адріано Лейте Рібейро: кар'єра та досягнення

За період своєї кар'єри Адріано виступав за бразильські "Фламенго", "Сан-Паулу", "Корінтіанс", "Атлетіко Паранаенсе", італійські "Інтер" Мілан, "Фіорентину", "Парму", "Рому", а також американський "Майамі Юнайтед".

Найбільшу славу Адріано заробив граючи за міланський "Інтер", у складі якого провів п'ять сезонів. Бразильський нападник зіграв 177 матчів за "Інтер", в яких забив 74 голи і віддав 29 гольових передач. З міланським клубом форвард виграв 4 чемпіонства в серії а, два Кубка Італії і два Суперкубка країни.

Також Адріано двічі вигравав чемпіонат Бразилії - у складі "Фламенго" і "Корінтіанса".

За національну збірну Бразилії Адріано зіграв 48 матчів, в яких забив 27 голів. Разом з "селесао" Адріано виграв Копа Америка у 2004 році та Кубок цукерок у 2005 році.

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