Колишній головний тренер української збірної опублікував пост у соцмережі.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який покинув команду 1 серпня, звернувся до своїх екс-підопічних.

Після того, як збірна України отримала нового тренера, Шевченко опублікував пост у Instagram.

"Я хочу висловити величезну вдячність кожному футболісту збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки найкращих команд Європи. Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета і ми разом до неї йшли. Щиро дякую вам за підтримку", - написав Шевченко.

"Я завжди і всюди буду вас підтримувати і вболівати. Я бажаю вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України", - додав тренер.

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Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі Націй, підвищившись в класі. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід в 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Автор: Антон Дудар