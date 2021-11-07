Український фахівець знову спробує підкорити Серію А, але вже в якості тренера.

Легенда українського та світового футболу Андрій Шевченко у неділю, 7 листопада, був офіційно оголошений головним тренером "Дженоа".

Колишній наставник збірної України у своєму Instagram вперше прокоментував своє призначення. Шевченко у своєму коментарі зазначив, що має намір повернути "грифонам" їх колишню велич.

"Починаємо цю нову пригоду, щоб повернути "Дженоа" до її великої історії", - написав Шевченко в Instagram.

Читайте такожБарселона примудрилася втратити перевагу в три голи в матчі чемпіонату Іспанії (відео)Додамо, що за 12 зіграних турів поточного сезону чемпіонату Італії "Дженоа" набрав всього 9 балів і займає 18-е місце в турнірній таблиці Серії А. Єдину перемогу в сезоні "грифони" здобули ще у вересні.

Дебютує Андрій Шевченко в ролі головного тренера "Дженоа" 21 листопада. "Грифони" зіграють в рамках 13-го туру Серії А проти "Роми" Жозе Моуріньо.

Раніше УНІАН повідомляв, що в тренерський штаб Шевченка "Дженоа" увійдуть Мауро Тассотті і Луїджі Ночентіні.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії"777 Partners".

Автор: Володимир Медяник