Українець залишився задоволений грою своїх підопічних у матчі з "Міланом".

Головний тренер італійського "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував поразку від "Мілана" в 1/8 фіналу Кубку Італії.

Український фахівець зазначив, що його підопічні доклали максимум зусиль для перемоги і він залишився задоволений грою своєї команди, проте результат протистояння його не влаштовує.

"Ми грали добре, хлопці доклали багато зусиль. Вони продемонстрували свої найкращі якості. Я думаю, що це була хороша гра.

Ми намагалися створювати моменти і контролювати гру. Я, звісно, не дуже задоволений результатом, але виступ був хорошим.

Я завжди радий повернутися сюди, на "Сан-Сіро", прийом був фантастичним, і я дякую вболівальникам "Мілана". Я також хочу подякувати вболівальникам "Дженоа", які приїхали сюди, щоб підтримати команду.

Читайте такожМадридського дербі не буде: визначився другий фіналіст Суперкубка Іспанії (відео)Я роблю свою роботу день за днем. Мені 45 років, я ще молодий і набираюся досвіду. Життя складається зі злетів і падінь, перемог і поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проекті.

Сьогодні хлопці виступили добре, ми поступово бачимо, як якість проявляється в результаті роботи на тренуваннях", - наводить слова Шевченка видання Football-italia.

Також Андрій Шевченко поділився своєю думкою про можливу відставку з поста головного тренера "Дженоа".

"Що стосується мене, то я просто роблю свою роботу кожен день. Потім клуб повинен буде повідомити про своє рішення", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Дженоа" тривалий час обговорював зміну тренера, але все-таки керівництво вирішило поки що залишити Андрія Шевченка на своїй посаді. Рішення може бути переглянуте через поразку в Кубку Італії.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка