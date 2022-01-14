Головний тренер італійського "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував поразку від "Мілана" в 1/8 фіналу Кубку Італії.
Український фахівець зазначив, що його підопічні доклали максимум зусиль для перемоги і він залишився задоволений грою своєї команди, проте результат протистояння його не влаштовує.
"Ми грали добре, хлопці доклали багато зусиль. Вони продемонстрували свої найкращі якості. Я думаю, що це була хороша гра.
Ми намагалися створювати моменти і контролювати гру. Я, звісно, не дуже задоволений результатом, але виступ був хорошим.
Я завжди радий повернутися сюди, на "Сан-Сіро", прийом був фантастичним, і я дякую вболівальникам "Мілана". Я також хочу подякувати вболівальникам "Дженоа", які приїхали сюди, щоб підтримати команду.
Читайте такожМадридського дербі не буде: визначився другий фіналіст Суперкубка Іспанії (відео)Я роблю свою роботу день за днем. Мені 45 років, я ще молодий і набираюся досвіду. Життя складається зі злетів і падінь, перемог і поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проекті.
Сьогодні хлопці виступили добре, ми поступово бачимо, як якість проявляється в результаті роботи на тренуваннях", - наводить слова Шевченка видання Football-italia.
Також Андрій Шевченко поділився своєю думкою про можливу відставку з поста головного тренера "Дженоа".
"Що стосується мене, то я просто роблю свою роботу кожен день. Потім клуб повинен буде повідомити про своє рішення", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Дженоа" тривалий час обговорював зміну тренера, але все-таки керівництво вирішило поки що залишити Андрія Шевченка на своїй посаді. Рішення може бути переглянуте через поразку в Кубку Італії.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.