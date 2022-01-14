В матчі 1/8 фіналу Кубка Італії "Мілан" приймав "Дженоа". Зустріч відбулася на легендарному стадіоні "Сан-Сіро".
Для Андрія Шевченка ця гра була доленосною, адже український тренер перебуває під загрозою звільнення.
В першому таймі генуезці відкрили рахунок зусиллями новачка клубу Лео Естігора. Проте на 74-й хвилині форвард "Мілана" Олів'є Жиру відновив паритет. В основний час суперники не виявили сильнішого і гра перейшла в овертайми.
На 102-й хвилині Рафа Леау забив вирішальний м'яч. Через 10 хвилин Алексіс Салемакерс поставив крапку та вивів "Мілан" до 1/4 фіналу Кубка Італії, де "россонері" зіграють проти переможця пари "Лаціо" - "Удінезе".
"Мілан" - "Дженоа" - 3:1
Голи: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 - Естігор, 17
"Мілан": Меньян – Ернандес, Габбія, Томорі (Флоренці, 23), Калюлю – Круніч (Бакайоко, 61), Тоналі – Ребіч (Леау, 61), Мальдіні (Діас, 61), Мессіас (Салемакерс, 80) – Жиру (Робек, 118)
"Дженоа": Семпер – Васкес, Ванхусден, Естігор (Бані, 111) – Єбоа (Пандев, 87), Мелегоні, Бадель, Портанова (Гільйоне, 106), Хефті – Екубан (Кассата, 71), Кайседо (Дестро, 62)
Відео огляд матчу
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.