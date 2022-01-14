Генуезька команда доставила суттєвих неприємностей "Мілану".

В матчі 1/8 фіналу Кубка Італії "Мілан" приймав "Дженоа". Зустріч відбулася на легендарному стадіоні "Сан-Сіро".

Для Андрія Шевченка ця гра була доленосною, адже український тренер перебуває під загрозою звільнення.

В першому таймі генуезці відкрили рахунок зусиллями новачка клубу Лео Естігора. Проте на 74-й хвилині форвард "Мілана" Олів'є Жиру відновив паритет. В основний час суперники не виявили сильнішого і гра перейшла в овертайми.

На 102-й хвилині Рафа Леау забив вирішальний м'яч. Через 10 хвилин Алексіс Салемакерс поставив крапку та вивів "Мілан" до 1/4 фіналу Кубка Італії, де "россонері" зіграють проти переможця пари "Лаціо" - "Удінезе".

"Мілан" - "Дженоа" - 3:1

Голи: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 - Естігор, 17

"Мілан": Меньян – Ернандес, Габбія, Томорі (Флоренці, 23), Калюлю – Круніч (Бакайоко, 61), Тоналі – Ребіч (Леау, 61), Мальдіні (Діас, 61), Мессіас (Салемакерс, 80) – Жиру (Робек, 118)

"Дженоа": Семпер – Васкес, Ванхусден, Естігор (Бані, 111) – Єбоа (Пандев, 87), Мелегоні, Бадель, Портанова (Гільйоне, 106), Хефті – Екубан (Кассата, 71), Кайседо (Дестро, 62)

Відео огляд матчу

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка