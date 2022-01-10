Фабіо Каннаваро провів співбесіду з керівництвом "Дженоа".

10 січня керівництво "Дженоа" ухвалить рішення стосовно головного тренера Андрія Шевченка. Над українцем висить загроза відставки.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, між керівниками "Дженоа" триває запекла дискусія на предмет того, чи варто дати Шевченку ще один шанс після прикрої поразки від "Спеції".

Міркування босів щодо майбутнього "Шеви" розділилися. В клубі хочуть знайти компроміс, але розуміють, що потрібно приймати вольове рішення.

Кандидатом на заміну Шевченка є легендарний у минулому захисник "Ювентуса", "Інтера", "Наполі" та мадридського "Реала" Фабіо Каннаваро. 48-річний італієць провів співбесіду з "Дженоа", але взяв час на роздуми.

Каннаваро виграв нагороду "Золотий м'яч" у 2006 році, а завершив кар'єру футболіста у 2011 році. Досвід тренерської роботи він мав лише в таких країнах, як Китай, Саудівська Аравія та ОАЕ.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка