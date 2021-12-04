Андрій Шевченко стурбований великою кількістю травмованих гравців у своїй команді.

У неділю, 5 грудня, в рамках 16-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" Андрія Шевченка зустрінеться з "Ювентусом". Гра пройде в Турині на стадіоні "Альянц".

Український спеціалсит поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі.

"Чи очікував я, що початок буде таким складним? Я знав, звичайно, що буде важко, бачив календар. Але я не очікував такої кількості травм. Через травми нам набагато складніше.

"Ювентус" - це завжди "Ювентус". Велика команда з найсильнішими гравцями. Вони швидко забувають про поразки і миттєво реагують.

У Аллегрі дуже якісна команда, він - топовий тренер. Класний мотиватор, який знає, як досягти максимуму, знає, як управляти командою в складній ситуації. Вже демонстрував це тисячу разів", - наводить слова Шевченка офіційний сайт "Дженоа".

Ювентус - Дженоа: перед матчем

"Дженоа" перед матчем 16-го туру з 10 заробленими очками йде на 18-й позиції в турнірній таблиці Серії А. "Ювентус" займає 7-е місце з 24 балами в активі.

"Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграв три матчі. У дебютній грі українського фахівця "грифони" програли на своєму полі "Ромі" Жозе Моуріньо. У другому поєдинку підопічні Шевченка зіграли внічию в гостьовому матчі проти "Удінезе". В третьому поступилися "Мілану" з розгромним рахунком.

"Ювентус" в 15-му турі чемпіонату Італії впевнено на виїзді обіграв "Салернітану" з рахунком 2:0.

Автор: Володимир Медяник