Ібрагімович і компанія завдали розгромної поразки "Дженоа" в 15-му турі Серії А.

У середу, 1 грудня, в рамках 15-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" українського фахівця Андрія Шевченка приймав "Мілан". Гра проходила на стадіоні "Луїджі Ферраріс" і завершилася розгромною перемогою гостей.

Відкрив рахунок у грі приголомшливим ударом зі штрафного шведський нападник Златан Ібрагімович вже на 10-й хвилині зустрічі. На 45+2 хвилині гри точний удар головою Жуніора Мессіаса подвоїв перевагу підопічних Піолі. До перерви гості могли забити голів п'ять, у одного тільки Ібрагімовича було моментів на хет-трик, проте реалізація поводила гравців "Мілана".

У перерві Андрію Шевченку ніяк не вийшло щось змінити, його команда поступалася більш грізному і іменитому супернику практично у всіх аспектах. На 61-й хвилині гри Жуніор Мессіас оформив дубль у цій зустрічі і довів рахунок до розгромного.

"Дженоа" - "Мілан" - 0:3

Голи: Ібрагімович, 10, Мессіас, 45+1, 61

"Дженоа": Сірігу, Васкес, Мазієлло (Бані, 77), Ванхесден, Камб'ясо, Ровелла (Портанова, 77), Бадель (Гальдамес, 63), Стураро (Ернані, 46), Гільйоне, Екубан, Б'янки (Пандев, 63)

"Мілан": Меньян, Калюлю, Кьяєр (Габбія, 5, Флоренці, 46), Томорі, Тео Ернандес, Тоналлі (Салемакерс, 76), Кессі, Мессьяс, Діас (Бакайоко, 76), Круніч, Ібрагімович (Пеллегрі, 60)

Попередження: Габбія, 32, Мазієлло, 67, Ровелла, 72

Відео голів:

Відзначимо, що під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграв вже третій матч. У першій грі "грифони" програли "Ромі" (0:2), у другій зіграли внічию з "Удінезе" (0:0).

Дженоа-Мілан: підсумки матчу

Після 15-ти зіграних турів у "Дженоа" залишається 10 набраних балів і команда Андрія Шевченка йде на 18-й позиції в турнірній таблиці Серії А. "Мілан" з 35 очками в активі йде другим.

У наступному турі "Дженоа" зіграє в гостях проти туринського "Ювентуса". Матч запланований на 5 грудня.

"Мілан" свій наступний поєдинок у чемпіонаті Італії проведе 4 грудня проти "Салернітани".

Автор: Володимир Медяник