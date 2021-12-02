Український тренер заявив, що його підопічним було важко протистояти "великій команді".

Головний тренер італійського клубу "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував розгромну поразку в матчі Серії А проти "Мілана" (0:3).

Тренера цитує Football Italia.

"У нас багато травмованих, що створює нам безліч проблем. Команда створювала моменти, але завжди важко протистояти великій команді, особливо коли чемпіони впливають на хід гри завдяки своїй індивідуальній майстерності", - сказав Шевченко.

"Мілан" дуже високо пресингував, і ми знайшли шляхи, як створити їм проблеми, мали моменти, але на сьогодні у "Мілана" набагато якісніший склад. Коли пропускаєш в перші 10 хвилин, земля йде з-під ніг. Ми дозволили їм забити ще раз перед перервою, і це змінює гру. Моя команда мала моменти, але їх голкіпер зробив два хороших сейви. "Мілан" має швидкісні фланги, Ібра фізично сильний і може притримати м'яч, так що у них є різні шляхи доставити нам проблеми".

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Коментуючи 0 голів "Дженоа" в трьох матчах під його керівництвом, Шевченко зазначив, що команді "потрібно трохи удачі".

Дженоа - Мілан: підсумки матчу

Після 15-ти зіграних турів у "Дженоа" залишається 10 набраних балів і команда Андрія Шевченка йде на 18-й позиції в турнірній таблиці Серії А. "Мілан" з 35 очками в активі йде другим.

У наступному турі "Дженоа" зіграє в гостях проти туринського "Ювентуса". Матч запланований на 5 грудня.

"Мілан" свій наступний поєдинок у чемпіонаті Італії проведе 4 грудня проти "Салернітани".

У трьох матчах під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати тільки 1 очко. При цьому команда не забивала голів.

Автор: Антон Дудар