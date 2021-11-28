У рамках 14-го туру італійської Серії А "Дженоа" Андрія Шевченка на виїзді грав з "Удінезе".
Матч завершився безгольовою нічиєю - 0:0.
Це був другий матч "Дженоа" під керівництвом Шевченка. Український тренер набрав перше очко у своїй клубній кар'єрі.
У таблиці Серії А "Дженоа" йде в зоні вильоту (на 18-му місці), маючи в активі 10 очок. У "Удінезе" - 15 балів і 14-а позиція.
"Удінезе" - "Дженоа" - 0:0
"Удінезе": Сільвестрі, Самір, Нюйтінк (Самарджіч, 46), Родріго Бекао, Удоджі, Перейра (Пусетто, 15), Деулофеу, Арслан (Макенго, 56), Уолас, Моліна (Перес, 55), Бету
"Дженоа": Сірігу, Васкес, Масьелло, Біраскі, Камбьязо, Ровелла, Бадель, Стураро, Сабеллі (Гильоне, 58), Б'янки, Екубан
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Андрій Шевченко: прихід у "Дженоа"
- Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.
- Шевченко підписав контракт до літа 2024 року. 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.
- Повідомляти, хто увійшов до тренерського штабу українця.
- Після матчу з "Ромою" генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.
- Шевченко пояснив, чому не зможе взимку підписати в "Дженоа" гравців збірної України.
- У першому матчі Шевченка "Дженоа" поступився "Ромі".