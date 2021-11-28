Команда українського тренера на виїзді зіграла внічию з "Удінезе".

У рамках 14-го туру італійської Серії А "Дженоа" Андрія Шевченка на виїзді грав з "Удінезе".

Матч завершився безгольовою нічиєю - 0:0.

Це був другий матч "Дженоа" під керівництвом Шевченка. Український тренер набрав перше очко у своїй клубній кар'єрі.

У таблиці Серії А "Дженоа" йде в зоні вильоту (на 18-му місці), маючи в активі 10 очок. У "Удінезе" - 15 балів і 14-а позиція.

"Удінезе" - "Дженоа" - 0:0

"Удінезе": Сільвестрі, Самір, Нюйтінк (Самарджіч, 46), Родріго Бекао, Удоджі, Перейра (Пусетто, 15), Деулофеу, Арслан (Макенго, 56), Уолас, Моліна (Перес, 55), Бету

"Дженоа": Сірігу, Васкес, Масьелло, Біраскі, Камбьязо, Ровелла, Бадель, Стураро, Сабеллі (Гильоне, 58), Б'янки, Екубан

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Автор: Антон Дудар