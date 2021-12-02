Взимку лідера збірної України в італійському клубі не буде.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко відповів на питання про те, чи зможе поповнити ряди його команди лідер збірної України Андрій Ярмоленко.

Шевченко в коментарі YouTube-каналу PRESSING підкреслив, що взимку "Дженоа" не зможе підписати українця.

"Зараз в команді зайняті два відповідних слоти і ми не можемо брати гравців без паспорта Євросоюзу. Чи зацікавлений я в послугах Ярмоленка? Я відповів на питання - у нас немає можливості, ми не можемо розглядати гравців, у яких немає паспорта ЄС", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, раніше агент Ярмоленка Вадим Шаблій не став виключати можливого переходу українця в "Дженоа" в майбутньому.

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На даний момент Ярмоленко виступає за англійський "Вест Хем", проте не є в цьому клубі гравцем стартового складу.

Під керівництвом Шевченка Ярмоленко раніше грав у збірній України.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до літа 2022 року.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи та 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

У поточному сезоні Ярмоленко забив 1 гол в 14 матчах за "Вест Хем".

Автор: Антон Дудар