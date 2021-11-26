Андрій Ярмоленко / фото REUTERS
Авторитетний італійський журналіст-інсайдер Ніколо Скіра заявив, що вінгер "Вест Хему" та збірної України Андрій Ярмоленко може взимку перебратися до "Дженоа", яке тренує Андрій Шевченко.
Про це Скіра написав у себе в Twitter.
"Дженоа" хоче підсилити позицію крайнього вінгера/півзахисника. Шевченко бачить Ярмоленка ідеальним кандидатом на це амплуа. Переговори ведуться.
"Дженоа" зараз не має змоги підписати гравця без паспорта Євросоюзу. Але генуезький клуб готовий звільнити слот під Ярмоленко.
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Андрій Ярмоленко: кар'єра у "Вест Хемі"
- Ярмоленко перейшов до "Вест Хему" у 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.
- У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.
- У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи і 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.
- Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.
- За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хему".