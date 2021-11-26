Відомий журналіст повідомив, що Ярмоленко може перейти до Дженоа Шевченка

Вже взимку може відбутися трансфер українського футболіста до "Дженоа".

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