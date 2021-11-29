Шаблій не виключає можливого переходу Ярмоленка в команду Шевченка.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко може покинути лондонський "Вест Хем" в найближчому майбутньому.

Агент українського нападника Вадим Шаблій прокоментував чутки про можливий перехід Ярмоленка до табору італійського "Дженоа", головним тренером якого є український фахівець Андрій Шевченко.

"На даний момент, варіант з переходом Андрія в "Дженоа" - це чутки. Ніхто не зв'язувався ні з клубом, ні зі мною. Такого обговорення не було. У чемпіонаті Італії Андрій зможе ще роки три-чотири тримати свій рівень. Тим більше, він добре знає вимоги Шевченка, з яким вони працювали в збірній України. Чому б і ні?

Ярмоленко цікавляться інші клуби. З "Вест Хемом" поки ніяких переговорів немає. У нього контракт з англійським клубом до літа. Ми чекаємо подальшого розвитку подій", - наводить слова Шаблія Футбол 1/2/3.

Ярмоленко перейшов до "Вест Хем" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи і 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій по зміні клубу.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

Автор: Володимир Медяник