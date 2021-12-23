Аргентинський нападник у новій для себе лізі забив поки тільки один м'яч.

Володар "Золотого м'яча-2021" Ліонель Мессі після переходу в "Парі Сен-Жермен" поки що не сяє в матчах чемпіонату Франції.

Мессі забив лише один гол, але при цьому лідирує в Лізі 1 за іншим показником - за ударами в штангу, передає Stats Foot.

У 11 матчах чемпіонату Франції аргентинець вже шість разів пробив у каркас воріт - частіше, ніж будь-який інший гравець ліги.

Вшосте Мессі не пощастило в матчі 19-го туру Ліги 1 проти "Лор'яна", в якому ПСЖ не вдалося здобути перемогу.

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