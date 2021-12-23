Володар "Золотого м'яча-2021" Ліонель Мессі після переходу в "Парі Сен-Жермен" поки що не сяє в матчах чемпіонату Франції.
Мессі забив лише один гол, але при цьому лідирує в Лізі 1 за іншим показником - за ударами в штангу, передає Stats Foot.
У 11 матчах чемпіонату Франції аргентинець вже шість разів пробив у каркас воріт - частіше, ніж будь-який інший гравець ліги.
Вшосте Мессі не пощастило в матчі 19-го туру Ліги 1 проти "Лор'яна", в якому ПСЖ не вдалося здобути перемогу.
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Ліонель Мессі: виступи в ПСЖ
- 10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1", а 30 серпня дебютував за парижан у чемпіонаті Франції.
- У трьох перших матчах за ПСЖ Мессі не зумів відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.
- У чемпіонаті Франції Мессі забив 1 гол і віддав 4 гольові передачі в 11 матчах.
- У Лізі чемпіонів аргентинець відзначився 5 разів у п'яти матчах