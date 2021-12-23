Парижани ледве врятувалися від поразки у поєдинку з "Лор'яном".

В 19-му турі чемпіонату Франції "Лор'ян" приймав ПСЖ. Аутсайдери забили першими і майже перемогли столичного гранда. Проте на 91-й хвилині Мауро Ікарді після пасу Ашрафа Хакімі зрівняв рахунок та вирвав одне очко для своєї команди.

Зазначимо, що Ліонель Мессі повторив свій особистий антирекорд. Аргентинець провів всю гру на полі та не відзначився результативними діями. Лео не забив у жодному з восьми виїзних матчів ПСЖ поточного сезону. Це повторення його найгіршої серії в кар'єрі - з вересня 2006 року до березня 2007-го Мессі 8 виїзних поєдинків поспіль не забивав за "Барселону".

Також свій третій матч за ПСЖ провів легендарний захисник "Реала" Серхіо Рамос. Він вийшов на заміну на другий тайм та отримав дві жовті картки з інтервалом у 4 хвилини. Це 27-ма червона картка в кар'єрі Рамоса.

"Лор'ян" - ПСЖ - 1:1

Голи: Монкондюї, 40 - Ікарді, 90+1

"Лор'ян": Нарді, Мендес, Лапорт, Єнц, Ле Гофф, Уаттара, Ле Фе, Монкондюї, Абержель, Моффі, Лоранте (Ігор Сілва, 78)

ПСЖ: Навас, Хакімі, Маркіньйос, Кімпембе, Мендеш (Рамос, 46), Вейналдум, Ді Марія, Еррера (Янсане, 75), Гує, Мессі, Ікарді

Вилучення: Рамос, 86 (друга жовта картка)

Відео огляд поєдинку

Чемпіонат Франції: положення команд