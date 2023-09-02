Дмитро Мельниченко гратиме у складі команди "Жирони Б".

Іспанська "Жирона", яка цього літа підписала Артема Довбика, оголосила про перехід ще одного представника України.

Каталонці підписали контракт з Дмитром Мельниченком, повідомляє прес-служба клубу. Угода розрахована до кінця сезону 2024/25.

19-річний півзахисник перейшов в "Жирону" з українського клубу "Нива" Бузова, який виступає в Першій лізі.

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Повідомляється, що Мельниченко гратиме у складі команди "Жирони Б". Свої матчі резервна команда іспанського клубу проводить на рівні п'ятого іспанського дивізіону, новий сезон в якому стартує 10 вересня.

Мельниченко є вихованцем київського "Динамо". У складі "Динамо" U19 він брав участь у Юнацькій Лізі УЄФА (3 матчі в сезоні 2021/22). У сезоні 2022/23 Дмитро виступав за юнацьку команду львівського "Руху" в чемпіонаті України. За даними УПЛ, взяв участь у трьох матчах. Також грав за збірну України U16.

Відзначимо, що Дмитро Мельниченко став вже третім українським футболістом в системі "Жирони". Раніше іспанський клуб придбав у київського "Динамо" Віктора Циганкова і Артема Довбика - у "Дніпра-1".

Додамо, що після трьох турів у чемпіонаті Іспанії в активі "Жирони" 7 очок. Команда займає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

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