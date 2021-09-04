Збірна України продовжує боротьбу за путівку на чемпіонат світу.

4 вересня збірна України проведе п'ятий матч у рамках кваліфікації на чемпіонат світу - "жовто-сині" на "Олімпійському" прийматимуть збірну Франції.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція.

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Початок зустрічі - о 21.45.

Збірна України

Україна поки не може назвати поточний результат у відбір на чемпіонат світу позитивним для себе. Так, команда жодного разу не програла, але і виграти в чотирьох матчах не вдалося.

В актив можна занести тільки виїзну нічию з Францією (1:1). Далі ж все проходило за одним сценарієм - в матчах з Фінляндією і Казахстаном (двічі) українці виходили вперед, але не могли утримати перевагу в рахунку.

Набравши 4 очки, Україна поки займає друге місце в групі D, але всі головні конкуренти нашої збірної провели менше матчів. Безумовно, шанси на участь у стикових матчах ще не загублені. Але в разі поразки від Франції далі команді Олександра Петракова потрібно буде тільки вигравати три матчі з трьох.

Якщо ж Україні вдасться створити сенсацію і обіграти французів, то ситуація в групі зміниться кардинально, і "жовто-сині" вже будуть всерйоз претендувати на перше місце.

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Збірна Франції

Французька збірна двічі втратила очки в чотирьох матчах відбору, що, втім, не заважає їй розташовуватися на першій сходинці в таблиці, набравши 8 очок.

Франція почала відбір з нічиєї проти України (1:1), потім обіграла Казахстан (2:0 в гостях), а також Боснію і Герцеговину (1:0 в гостях), після чого, граючи в меншості, не змогла утримати перевагу над боснійцями на своєму полі (1:1).

На Євро-2020 влітку французи, нагадаємо, вийшли в плей-офф з "групи смерті" з Німеччиною, Португалією та Угорщиною, але вже в 1/8 фіналу поступилися швейцарцям по пенальті (1:1). З урахуванням Євро французи не можуть виграти в чотирьох матчах поспіль.

Історія протистоянь

В 11 матчах Україні лише раз вдалося обіграти Францію - це сталося в домашньому стиковому матчі до ЧС-2014 (2:0). Правда, потім українці з рахунком 0:3 програли в гостях і не пробилися на мундіаль. Ще в чотирьох випадках "жовто-синім" вдалося зіграти внічию.

Хто не зіграє?

З тих, хто спочатку доїхав до табору збірної України, в матчі проти Франції зіграти не зможуть Олександр Зінченко (у нього перебір карток) і Віталій Буяльський (травма).

Франції через травми не зможуть допомогти Кіліан Мбаппе, Н'Голо Канте і Корентен Толіссо. Крім того, дискваліфікований захисник Жюль Кунде.

Орієнтовні склади

Україна: Пятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Малиновський, Ярмоленко, Яремчук

Франція: Льоріс, Дюбуа, Кімпембе, Варан, Дінь, Рабіо, Погба, Тчуамені, Грізманн, Бензема, Коман

Слова перед матчем

Головний тренер збірної України Олександр Петраков:

"Є Франція, потрібно грати у футбол, нікого не боятися, вони такі ж люди, як і ми, - тільки французи. Вони жаб їдять, ми - ні, все".

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам:

"Я бачив матчі збірної України на Євро-2020 і подивився поєдинок українців у Казахстані. Чесно кажучи, я помітив багато спільного між командою Шевченка і командою Петракова. Так, у відносинах наших збірних вже є певна історія. Звичайно, я буду дуже щасливий, якщо ми переможемо. Але зауважу, що ми усвідомлюємо силу збірної України".

Арбітр

Судити поєдинок буде скандальний рефері зі Словенії Славко Вінчич, який вже працював на матчах українських команд.

Автор: Антон Дудар