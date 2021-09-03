Українська збірна зіграє другий поєдинок після чемпіонату Європи.

Збірна України вдома зіграє матч 5-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти французької команди. 4 вересня гра відбудеться на "Олімпійському" в столиці України.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція.

Україна - Франція: де дивитися матч

У прямому ефірі це протистояння можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна". Також транслювати гру буде телеканал "Футбол 1".

Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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Україна - Франція: перед матчем

1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Протистояння двох команд розсудить скандальний рефері.

Збірна України понесла ще одну кадрову втрату перед відповідальним матчем з чемпіонами світу.

Автор: Артем Будрін