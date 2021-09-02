Призначено бригаду арбітрів на матч 5-го туру кваліфікації ЧС-2022.

Головним арбітром матчу кваліфікації ЧС-2022 між збірними України та Франції буде словенський рефері Славко Вінчич.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Допомагати 42-річному рефері на лініях будуть словенці Томаж Кланчник і Андраж Ковачич. Четвертий арбітр - Раде Обренович (Словенія). Також на матчі працюватиме VAR на чолі з німцем Бастіаном Данкертом.

Вінчич вперше працюватиме на матчі збірної України. Водночас раніше він вже обслуговував матчі українських клубів.

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Вінчич і скандальне суддівство матчів "Динамо" і "Шахтаря"

Славко Вінчич по два рази працював на поєдинках "Динамо" і "Шахтаря". Єдина гра, в якій наші команди не поступилися, відбулася у 2019 році, коли "Шахтар" на виїзді зіграв внічию проти "Манчестер Сіті" (1:1) в рамках групового раунду ЛЧ.

У 2015-му році цей рефері обслуговував виїзний для "Динамо" матч проти "Генгама" (1:2) в Лізі Європи, в якому в першому таймі з поля були вилучені Андрій Ярмоленко і Юнес Беланда. Це єдиний матч у кар'єрі Вінчича, в якому він показав дві червоні картки.

А у 2017-му Вінчич став однією з головних причин вильоту "Шахтаря" з Ліги Європи. Рефері зі Словенії на останній хвилині основного часу призначив спірний пенальті у ворота "гірників", повіривши в симуляцію форварда "Сельти" Йона Гвідетті.

Славко Вінчич: скандал з арештом

Торік Вінчич опинився в числі людей, затриманих поліцією у котеджі передмістя Бієліни в Боснії і Герцеговині. Спецназ увірвався в будинок, де проходила вечірка. На місці були виявлені 14 упаковок кокаїну, десять пістолетів, бронежилети та гроші в різній валюті. У компанії були повії, одна з яких і була метою спецоперації.

Коментуючи ситуацію, Вінчич сказав, що "опинився в котеджі випадково". Арбітра допитали як свідка, після чого відпустили.

Автор: Антон Дудар