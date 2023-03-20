Маркус Рашфорд отримав травму в матчі Кубка Англії проти "Фулхема".

У неділю, 26 березня, відбудеться поєдинок другого туру відбору на Євро-2024, в якому збірна Англії зіграє проти України.

Напередодні стало відомо, що в матчі проти "синьо-жовтих" Гарет Саутгейт не зможе розраховувати на нападника "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.

Форвард отримав травму у грі "червоних дияволів" проти "Фулхема" в 1/4 фіналу Кубка Англії. Цей матч Рашфорд почав у стартовому складі, але на 83-й хвилині Тен Хаг вимушено замінив його на Фреда.

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Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо в Twitter стверджує, що через це пошкодження Рашфорд не зможе взяти участь у поєдинках кваліфікації Євро-2024 цього тижня.

Варто відзначити, що в поточному сезоні Маркус Рашфорд зіграв за "Манчестер Юнайтед" 44 гри у всіх турнірах і забив 27 голів.

Нагадаємо, збірна Англії в першому турі відбору на ЧЄ-2024 зіграє проти збірної Італії. Матч заплановано на 23 березня. У другому турі команда Гарета Саутгейта зустрінеться з національною командою України.

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