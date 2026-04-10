Футболіст 'Шахтаря' знепритомнів на старті матчу Ліги конференцій: що трапилося

Він не хотів залишати поле після падіння.

Півзахисник "Шахтаря" Ізакі Сілва знепритомнів на старті матчу Ліги конференцій проти "АЗ".

Як повідомляє "Суспільне Спорт", "Шахтар" здобув розгромну перемогу над нідерландським "АЗ" у першому чвертьфінальному матчі Ліги конференцій з рахунком 3:0.

Утім, розпочався поєдинок з падіння Ізакі на четвертій хвилині після зіткнення із захисником АЗ Месом Де Вітом. Через це футболіст "гірників" знепритомнів на старті матчу після удару ліктем в голову.

Після сутички Де Віт піднявся, а Ізакі лишився на газоні, де його оточили гравці обох клубів. Після допомогти медичного персоналу він повернувся на поле. Зрештою, на 24-й хвилині його вимушено замінив Артем Бондаренко.

Як почувається футболіст

Зазначається, що стосовно стану Ізакі після матчу висловився головний тренер "гірників" Арда Туран, розповівши, що футболіст не хотів залишати поле після падіння.

Водночас наразі невідомо, чи зіграє Ізакі наступний поєдинок у складі "Шахтаря".

"Ізакі зараз у лікарні, але він у хорошому стані. Це дуже цікавий хлопець: йому 19 років, але він має характер 30-річного футболіста. Він хоче грати. Лікар сказав, що це було ризиковано. Гравець не хотів залишати поле. У нас були емоційні моменти, але здоров’я футболістів для мене є найважливішим", - сказав тренер.

Новини світу футболу

Як повідомлялося, 7 квітня помер Мірча Луческу, відомий футбольний тренер, колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо".

Йому було 80 років. Днями Луческу переніс гострий інфаркт міокарда. Це сталося в день, коли його мали виписати з лікарні, куди він потрапив ще 29 березня. Після цього стан тренера різко погіршився, Луческу ввели у штучну кому. Повідомлялося, що він перебував у критичному стані.

