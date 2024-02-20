Матчі "гірників" зможуть відвідувати до 500 фанатів.

Домашні матчі "Шахтаря" у другій частині нинішнього сезону будуть проводити з глядачами на трибунах. Гратимуть "гірники" на "Арені Львів".

Про це йдеться в офіційній заяві клубу. Відомо, що на трибуни будуть допускати приблизно 500 глядачів. Розподілятимуть місця за квотами:

20% квитків будуть безкоштовними для військових,

20% – безкоштовні для техперсоналу та учасників змагань,

40% квитків надійдуть у вільний продаж,

20% – це VIP-квитки.

Наголошується, що всі кошти, виручені від продажу квитків, підуть на ЗСУ.

Відео дня

Зазначимо, що перший домашній матч навесні донецький "Шахтар" проведе 3 березня. "Гірники" гратимуть із "Кривбасом".

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