Домашні матчі "Шахтаря" у другій частині нинішнього сезону будуть проводити з глядачами на трибунах. Гратимуть "гірники" на "Арені Львів".
Про це йдеться в офіційній заяві клубу. Відомо, що на трибуни будуть допускати приблизно 500 глядачів. Розподілятимуть місця за квотами:
- 20% квитків будуть безкоштовними для військових,
- 20% – безкоштовні для техперсоналу та учасників змагань,
- 40% квитків надійдуть у вільний продаж,
- 20% – це VIP-квитки.
Наголошується, що всі кошти, виручені від продажу квитків, підуть на ЗСУ.
Зазначимо, що перший домашній матч навесні донецький "Шахтар" проведе 3 березня. "Гірники" гратимуть із "Кривбасом".
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