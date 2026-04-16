'Шахтар' пробився до півфіналу Ліги конференцій

Відбувся матч-відповідь чвертьфіналу цьогорічного розіграшу Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та нідерландським АЗ Алкмар. Поєдинок закінчився з рахунком 2:2.

Перший тайм пройшов без голів у запеклій боротьбі між командами. "Шахтар" виглядав краще і створив кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, але забити не зміг.

Рахунок у матчі на 58-ій хвилині відкрив Аліссон, який після розрізної передачі Невертона ліворуч під кутом вийшов на ворота та влучно пробив у дальній кут воріт Зута. Паритет на 73-ій хвилині потужним ударом зі штрафного відновив Йенсен. На 80-ій свою команду вивів вперед Шин, який з полулету влучно пробив у дальній кут воріт Різника. Через кілька хвилин рахунок в ході контратаки зрівняв Мейреллес.

Відео дня

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Матч-відповідь

АЗ - "Шахтар" - 2:2. Перший матч - 0:3.

Голи: Йенсен (73), Шин (80) - Аліссон (58), Мейреллес (83)

Попередження: Чавес (31), ван Дейл (33), Боогаард (35), Садік (45+2) - Ізакі (25), Тобіас (71), Егіналду (78), Матвієнко (85)

АЗ: Зут, ван Дейл (Роббемонд, 63), Деккер, Ітіхара, Чавес (Уфкір, 46), Шин, Боогаард, Маїкума (Йенсен, 46), Садік, Меєрдінк (Ковач, 63), Пататі.

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Назарина, Невертон (Феррейра, 70), Ізакі (Егіналду, 61), Очеретько (Бондаренко, 89), Аліссон (Марлон Гомес, 61), Еліас (Мейреллес, 70).

Таким чином "гірники" по сумі двох матчів (5:2) після перемоги у першому матчі з рахунком 3:0 пройшли до півфіналу, де зіграють проти переможця пари "Крістал Пелес"/"Фіорентина". Гра відбулася у місті Алкмар на стадіоні "АФАС".

Новини футболу

У чоловічій Лізі чемпіонів УЄФА з футболу визначилися півфінальні пари сезону. До четвірки найкращих команд турніру увійшли представники чотирьох різних країн - Франції, Німеччини, Іспанії та Англії. У півфіналах ПСЖ зустрінеться з "Баварією", а "Атлетіко" зіграє проти "Арсеналу".

Вас також можуть зацікавити новини: