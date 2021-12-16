Донецький клуб пожартував у соцмережі.

Донецький "Шахтар" потролив київське "Динамо" після завершення осінньої частини чемпіонату України.

"Гірники" пішли на зимову перерву, випереджаючи "Динамо" на 2 очки в турнірній таблиці УПЛ. Прес-служба "Шахтаря" вирішила пожартувати про це в Twitter.

"Тим часом прогноз погоди на зиму +2", - написали "гірники" в соцмережі та опублікували картинку.

Нагадаємо, що "Динамо" і "Шахтар" протягом трьох турів у листопаді-грудні йшли в таблиці з однаковою кількістю очок (до цього лідирували динамівці), але в 18-му турі кияни не змогли обіграти "Зорю", тоді як "Шахтар" набрав 3 очки в матчі з "Олександрією" і одноосібно очолив таблицю.

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"Шахтар" пішов на перерву в ролі лідера турніру (47 очок), на 2 пункти випереджаючи "Динамо". До трійки лідерів після 18 турів також входить "Дніпро-1" (40 очок).

Головним аутсайдером УПЛ є "Маріуполь", у якого 8 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 14 голів.

Автор: Антон Дудар