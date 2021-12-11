Жуніор Мораєс забив переможний гол.

Донецький "Шахтар" у 18-му турі чемпіонату України приїхав у гості до "Олександрії". Зустріч завершилася вольовою перемогою "гірників".

Переможний гол забив Жуніор Мораєс, котрий лише відновився від травми. Востаннє він грав в УПЛ ще у квітні поточного року. Бразилець тріумфально повернувся.

Зауважимо, що в першому колі "Олександрія" обіграла "Шахтар" з рахунком 2:1. Таким чином, підопічні Роберто Де Дзербі взяли реванш.

На зимову перерву донеччани йдуть на першому місці в турнірній таблиці - у них 47 очок (у "Динамо" на три очки менше та гра в запасі). "Олександрія" має 26 залікових пунктів і посідає шосту позицію.

"Олександрія" - "Шахтар" - 1:2

Голи: Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораєс, 76

"Олександрія": Білик, Мельник, Бабогло, Цуріков, Мірошніченко, Дришлюк (Устименко, 89), Рибалка (Копина, 57), Третьяков, Калюжний, Одарюк (Кожушко, 46), Спінеллі

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон (Маркос Антоніо, 66), Мудрик (Бондаренко, 88), Тете (Соломон, 66), Педріньо (Конопля, 88), Фернандо (Мораєс, 75)

Відео огляд матчу (доповнюється)

Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

Поєдинки 18-го туру УПЛ проходять з 10 по 12 грудня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

"Дніпро-1" пішов на зимову перерву на третій позиції, розгромивши головного аутсайдера УПЛ.

"Інгулець" вперше переміг в чемпіонаті України з 28 серпня. Команда з Петрового обіграла "Десну".

Автор: Артем Будрін