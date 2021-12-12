Відбулися матчі 18-го туру чемпіонату України - він став останнім перед зимовою паузою.
"Динамо" втратило очки в цьому турі, зігравши внічию з "Зорею", і упустило перше місце - зимувати на вершині таблиці буде "Шахтар". До трійки лідерів увійшов "Дніпро-1".
Результати матчів
"Інгулець" - "Десна" - 2:1
Голи: Поспєлов, 34, Полегенько, 47 - Дегтярьов, 56
"Маріуполь" - "Дніпро-1" - 0:3
Голи: Довбик, 35, (з пенальті), Піхальонок, 76 (з пенальті), Білл, 78
"Львів" - "Ворскла" - 1:1
Голи: Ременяк, 74 - Амількар, 65
"Олександрія" - "Шахтар" - 1:2
Голи: Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораєс, 76
"Верес" - "Рух" - 1:1
Голи: Панасенко, 62 - Климчук, 82 (з пенальті)
"Чорноморець" - "Металіст 1925" - 2:1
Голи: Авагімян, 3, Кравченко, 5 - Марлісон, 57 (з пенальті)
"Динамо" - "Зоря" - 1:1
Голи: Буяльський, 44 - Сайядманеш, 49
"Колос" - "Минай" - 2:1
Голи: Мілько, 88 (з пенальті), Чорноморець, 90 - Вишневський, 11
Турнірна таблиця
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- З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 14 голів.