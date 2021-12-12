"Шахтар" йде зимувати на першій позиції.

Відбулися матчі 18-го туру чемпіонату України - він став останнім перед зимовою паузою.

"Динамо" втратило очки в цьому турі, зігравши внічию з "Зорею", і упустило перше місце - зимувати на вершині таблиці буде "Шахтар". До трійки лідерів увійшов "Дніпро-1".

Результати матчів

"Інгулець" - "Десна" - 2:1

Голи: Поспєлов, 34, Полегенько, 47 - Дегтярьов, 56

"Маріуполь" - "Дніпро-1" - 0:3

Голи: Довбик, 35, (з пенальті), Піхальонок, 76 (з пенальті), Білл, 78

"Львів" - "Ворскла" - 1:1

Голи: Ременяк, 74 - Амількар, 65

"Олександрія" - "Шахтар" - 1:2

Голи: Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораєс, 76

"Верес" - "Рух" - 1:1

Голи: Панасенко, 62 - Климчук, 82 (з пенальті)

"Чорноморець" - "Металіст 1925" - 2:1

Голи: Авагімян, 3, Кравченко, 5 - Марлісон, 57 (з пенальті)

"Динамо" - "Зоря" - 1:1

Голи: Буяльський, 44 - Сайядманеш, 49

"Колос" - "Минай" - 2:1

Голи: Мілько, 88 (з пенальті), Чорноморець, 90 - Вишневський, 11

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 14 голів.

Автор: Антон Дудар