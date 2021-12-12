Кияни відпустили "Шахтар" у чемпіонській гонці.

У центральному матчі 18-го туру УПЛ "Динамо" приймало "Зорю". Матч пройшов на "Олімпійському" в Києві.

Під кінець першого тайму Денис Гармаш віддав пас на Віталія Буяльського, який вивів киян вперед. Але на початку другого тайму Аллахьяр Сайядманеш зрівняв рахунок.

За результатами цього матчу "Динамо" (45 очок) йде на зимову перерву на другому місці в таблиці, на 2 бали відстаючи від "Шахтаря".

"Зоря", у якої 36 очок, займає четверту позицію, на 4 очки відстаючи від "Дніпра-1".

"Динамо" - "Зоря" - 1:1

Голи: Буяльський, 44 - Сайядманеш, 49

"Динамо": Бущан, Тимчик (Караваєв, 56), Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена (Вербич, 56), Гармаш (Кулач, 90+1)

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Фрімпонг, 90+4), Імереков, Жуніньо, Цвек, Хомченовський, Назарина (Снурніцин, 90+4), Громов (Кабаєв, 72), Гладкий, Сайядманеш

Попередження: Мацапура, Назарина

Відео голів

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Автор: Антон Дудар