У центральному матчі 18-го туру УПЛ "Динамо" приймало "Зорю". Матч пройшов на "Олімпійському" в Києві.
Під кінець першого тайму Денис Гармаш віддав пас на Віталія Буяльського, який вивів киян вперед. Але на початку другого тайму Аллахьяр Сайядманеш зрівняв рахунок.
За результатами цього матчу "Динамо" (45 очок) йде на зимову перерву на другому місці в таблиці, на 2 бали відстаючи від "Шахтаря".
"Зоря", у якої 36 очок, займає четверту позицію, на 4 очки відстаючи від "Дніпра-1".
"Динамо" - "Зоря" - 1:1
Голи: Буяльський, 44 - Сайядманеш, 49
"Динамо": Бущан, Тимчик (Караваєв, 56), Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена (Вербич, 56), Гармаш (Кулач, 90+1)
"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Фрімпонг, 90+4), Імереков, Жуніньо, Цвек, Хомченовський, Назарина (Снурніцин, 90+4), Громов (Кабаєв, 72), Гладкий, Сайядманеш
Попередження: Мацапура, Назарина
Відео голів
Читайте також"Щоб зробити таке, потрібно реально мати яйця": знаменитий український тенісист вражений Луческу
Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур
- Поєдинки 18-го туру УПЛ проходять з 10 по 12 грудня: де і коли дивитися матчі УПЛ.
"Дніпро-1" пішов на зимову перерву на третій позиції, розгромивши головного аутсайдера УПЛ.
"Інгулець" вперше переміг у чемпіонаті України з 28 серпня. Команда з Петрово обіграла "Десну".
"Шахтар" у складному матчі обіграв "Олександрію" завдяки голам Манора Соломона і Жуніора Мораеса.
"Верес" і "Рух" поділили залікові пункти, забивши голи у другій половині зустрічі.
"Чорноморець" здобув перемогу завдяки голам у перші п'ять хвилин матчу.