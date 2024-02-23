Донецький "Шахтар" програв "Марселю" .

Донецький "Шахтар" програв французькому "Марселю" з рахунком 3:1 у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. За сумою двох ігор "гірники" вилетіли з турніру (2:2 зіграли у першому матчі).

На 12-й хвилині "Шахтар" відкрив рахунок після того, як захисник "Марселя" Жонатан Клосс збив у штрафному майданчику Егіналду, а Георгій Судаков реалізував пенальті.

На 23-й хвилині Амін Аріт віддав пас на форварда П'єр-Емеріка Обамеянга, який зрівняв рахунок у матчі.

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На 74-й хвилині Жордан Верету виконав подачу у штрафний майданчик "Шахтаря", Обамеянг скинув м'яч форварду Ісмаілу Сарру, який вивів "Марсель" уперед. А на 81-й хвилині рахунок став 3:1 на користь французької команди: гол забив півзахисник Жоффрі Кондогбія.

Виліт "Шахтаря" означає, що Україна втратила останнього представника у єврокубках у сезоні 2023/24.

"Марсель" – "Шахтар" – 3:1

Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбія, 81 – Судаков, 12, (пен_

Попередження: Жіго, 17 – Егіналду, 45, Конопля, 45+2, Матвієнко, 58, Степаненко, 80

Стартовий склад "Марселя": Пау Лопес - Мбемба, Мейте, Жіго, Мерлен - Клосс, Кондогбія, Унахі (Верету, 64) - Аріт, Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг.

Стартовий склад "Шахтаря": Різник - Конопля, Матвієнко, Ракіцький, Азаров (Траоре, 84) - Степаненко (Невертон, 84), Судаков - Зубков (Швед, 84), Бондаренко (Криськів, 84), Егіналду - Сікан.

Учать "Шахтаря" у Єврокубках - деталі

15 лютого лонецький "Шахтар" зіграв у результативну нічию з французьким "Марселем" у першому матчі 1/16 Ліги Європи. Гра завершилася з рахунком 2:2, результат матчу вирішили останні пів години зустрічі.

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