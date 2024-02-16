Доля 1/16 фіналу Ліги Європи для "гірників" вирішиться вже наступного четверга.

Донецький "Шахтар" зіграв у результативну нічию з французьким "Марселем" у першому матчі 1/16 Ліги Європи.

Гра завершилася з рахунком 2:2, результат матчу вирішили останні пів години зустрічі. Французькому клубу вдалося розмочити рахунок тільки на 64-ій хвилині гри – зірковий нападник "Марселя" Обамеянг вдало закрив простріл з флангу у порожні ворота.

Втім, сумувати фанатам "гірників" довго не довелося. Вже за 4 хвилини Матвієнко скористався помилкою захисника і потужним ударом вразив дальній кут воріт, 1:1.

Епічною видалася кінцівка зустрічі. На останній хвилині основного часу Ндіає отримав м'яч у кількох метрах від воріт і вдало ним скористався. Втім, донецький клуб знову відігрався – вже на 92-ій хвилині матчу Зубков подав у штрафний майданчик суперника, де був готовий пробити Егіналду. Що він, власне, і зробив, вигравши повітряну боротьбу і забивши м'яч головою.

У підсумку 2:2, доля 1/16 фіналу Ліги Європи для "гірників" вирішиться вже наступного четверга у Франції.

"Я думаю, що грали добре. Були моменти, коли ми домінували. Ми створили багато моментів, але пропустили через власні помилки. Довелося показати характер – двічі відігралися. Нам потрібно прибрати помилки та працювати над тим, щоб у Марселі бути більш сконцентрованими", – сказав у післяматчевому інтерв'ю капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко.

Схожої думки і головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Він заявив, що кінцевий результат не відображає ситуацію на полі.

"Іноді футбол такий. Іноді ти не отримуєш результату, на який, можливо, заслуговуєш. Але це була важка гра для обох команд, була цікава гра для глядачів. І ми однаково маємо результат. Ми заздалегідь знали, що таке протистояння не буде вирішуватися в першій грі, тож у першій частині ми отримали нічию, тому сміливо підходимо до наступного етапу. Ми показали, як добре можемо грати", – сказав керманич "гірників".

"Шахтар" – "Марсель" – 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналду, 90+2 – Обамеянг, 64, Ндіає, 90

Попередження: Конопля, 50, Зубков, 79, Егіналду, 90+3 – Балерді, 27

Стартовий склад "Шахтаря": Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля (Гочолеішвілі, 78), Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90+1), Егіналду, Зубков, Сікан (Кевін, 78).

Стартовий склад "Марселя": Лопес, Мерлен, Балерді, Жіго, Клосс, Харіт, Унаї, Кондогбія, Мумбанья (Мейте, 90+1), Енріке (Ндіає, 72), Обамеянг (Корреа, 90+1).

Нагадаємо, у другу частину частина сезону 2023/24 в єврокубках потрапив лише один український клуб – "Шахтар", що посів третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів та перемістився у Лігу Європи.

Завдяки нічиїй з "Марселем" клуб додав до рейтингу України у таблиці коефіцієнтів УЄФА 0.200 балів, тож наша країна зберігла 18-те місце у рейтингу. Наразі Україна має 28.000 балів за останні п'ять сезонів, збільшивши перевагу над Сербією (19 мсце) до 0.225 балів та зберігаючи шанси вирватися ще трохи далі вперед, адже всі сербські клуби вже вилетіли з єврокубків.

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