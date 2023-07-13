Ешлі Янг підписав контракт з "Евертоном" до літа 2024 року.

Легендарний екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" Ешлі Янг підписав контракт з "Евертоном".

Досвідчений гравець перейшов в стан "ірисок" на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт ліверпульського клубу.

Угода 38-річного англійця з "Евертоном" розрахована до літа 2024 року.

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З 2021 по 2023 рік Янг грав у складі "Астон Вілли". Наприкінці травня він покинув бірмінгемський клуб і став вільним агентом.

У сезоні 2022/23 досвідчений футболіст зіграв 29 матчів в АПЛ і забив 1 гол.

Відзначимо, що в останні роки Ешлі Янг виступає на позиції лівого крайнього захисника. Таким чином, в "Евертоні" іменитий англієць стане прямим конкурентом українця Віталія Миколенка.

Додамо, що Ешлі Янг тривалий період часу захищав кольори "Манчестер Юнайтед" і став легендою цього клубу. За "червоних дияволів" англієць зіграв 261 матч, забив 19 голів і віддав 43 гольові передачі.

Також у своїй кар'єрі Янг грав за "Уотфорд" і міланський "Інтер".

Ешлі Янг є чемпіоном Англії та Італії, а також переможцем Ліги Європи та володарем Кубка Англії та Кубка ліги.

За національну збірну Англії він зіграв 39 матчів і забив 7 голів.

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