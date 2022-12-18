Олів'є Жиру отримав травму коліна в матчі півфіналу ЧС-2022 проти збірної Марокко.

У неділю, 18 грудня, відбудеться фінал ЧС-2022 з футболу, в якому зустрінуться національні збірні Франції та Аргентини.

Як повідомляє видання L'Equipe, фінал катарського мундіалю ризикує пропустити лідер нападу "синіх" Олів'є Жиру.

За інформацією джерела, 36-річний форвард отримав травму коліна в матчі 1/2 фіналу ЧС проти збірної Марокко. Саме через неї Жиру був замінений вже на 65-й хвилині гри.

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Повідомляється, що стан коліна нападника збірної Франції погіршився в останню добу.

Очікується, що в поєдинку проти Аргентини тренерський штаб збірної Франції випустить центрального нападника "Боруссії" Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Саме його головний тренер французів Дідьє Дешам награвав на позиції Олів'є Жиру на вечірньому тренуванні 17 грудня.

Додамо, що на ЧС-2022 у Катарі Олів'є Жиру зіграв п'ять матчів і забив 4 голи. Всього на рахунку 36-річного нападника 53 голи у складі збірної Франції, він є найкращим бомбардиром в історії національної команди.

Нагадаємо, фінальний поєдинок чемпіонату світу-2022 пройде в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

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