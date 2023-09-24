"Ювентус" зазнав першої поразки в поточному сезоні чемпіонату Італії.

У суботу, 23 вересня, відбувся поєдинок п'ятого туру італійської Серії А, в якому "Ювентус" зустрічався з "Сассуоло".

Гра проходила на стадіоні "Мапеї" в місті в Реджо-нель-Емілія і завершився несподіваною перемогою господарів поля з рахунком 4:2.

Рахунок у грі був відкритий на 12-й хвилині - відзначився півзахисник "Сассуоло" Арман Лор'єнте. На 21-й хвилині зустрічі "Ювентусу" вдалося зрівняти рахунок завдяки автоголу Віньї. У кінцівці першого тайму господарям поля вдалося вдруге вийти вперед - гол забив Доменіко Берарді.

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На 78-й хвилині зустрічі гості рахунок зрівняли - м'яч з передачі Ніколо Фаджолі забив Федеріко К'єза. І все ж, "Ювентусу" очок набрати в цій грі не судилося. На 82-й хвилині нападник "Сассуоло" Андреа Пінамонті забив третій м'яч у ворота гостей. А жирну крапку в грі поставив захисник туринців Федеріко Гатті, який ударом з-за меж штрафного відправив м'яч у власні ворота.

"Сассуоло" - "Ювентус" - 4:2

Голи: Лор'єнте, 12, Берарді, 41, Пінамонті, 82, Гатті, 90+5 (автогол) - Вінья (автогол), 21, К'єза, 78

Огляд матчу:

Після п'яти зіграних турів у "Сассуоло" 6 очок в активі. Команда займає 11 місце в турнірній таблиці Серії А. "Ювентус" з 10 балами йде на четвертій сходинці.

У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" зіграє проти "Лечче", а "Сассуоло" зустрінеться з міланським "Інтером".

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